الجيش نعى العميد الركن المتقاعد رجا حرب

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نعت قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد رجا حرب، الذي توفي بتاريخ 17 /11 /2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:- من مواليد: 12 /10 /1945- غريفة - الشوف.- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1966، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1969، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1 /1997.- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.- متأهل وله /5/ أولاد.يُنقل الجثمان بتاريخ 19 /11 /2022 الساعة 8.00 من مركز بعقلين الطبي إلى بلدته غريفة-الشوف حيث يقام المأتم الساعة 13.00 في دار البلدة المذكورة.تقبل التعازي بعد الدفن وبتواريخ 19، 20 ، 21 /11 /2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 /11 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في دار الطائفة الدرزية – بيروت أو عبر الإتصال بإبنه السيد حسام على رقم الهاتف 358877/ 03.