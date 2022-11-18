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لبنان

الجيش نعى العميد الركن المتقاعد رجا حرب

Lebanon 24
18-11-2022 | 05:49
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نعت قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد رجا حرب، الذي توفي بتاريخ 17 /11 /2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

-    من مواليد: 12 /10 /1945- غريفة - الشوف.
-    تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1966، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1969، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1 /1997.
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-    حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
-    متأهل وله /5/ أولاد.     

يُنقل الجثمان بتاريخ 19 /11 /2022 الساعة 8.00 من مركز بعقلين الطبي إلى بلدته غريفة-الشوف حيث يقام المأتم الساعة  13.00 في دار البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتواريخ 19، 20 ، 21 /11 /2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 /11 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في دار الطائفة الدرزية – بيروت أو عبر الإتصال بإبنه السيد حسام على رقم الهاتف 358877/ 03.
المصدر: الوكالة الوطنية
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