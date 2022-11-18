الراعي عرض للاوضاع مع بو حبيب... ماذا عن ملف النازحين؟

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استقبل البطريرك الماروني ماربشاره بطرس الراعي في بكركي وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وعرض معه للاوضاع العامة .كما استقبل البطريرك وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار، الذي اطلع البطريرك على سير عمل الوزارة وملف النازحين السوريين .وكشف انه "سلمه دراسة حول ما تكبده لبنان من جراء اقامة النازحين"، مشيرا الى انه "من الضروري تحرك كل المعنيين في الدولة والمسؤولين الروحيين لدعم عودتهم الى وطنهم بعدما اصبحت الاوضاع آمنة في سوريا وقادرة على استيعابهم وللحد من الخطر الاقتصادي على لبنان".