عطلة الصحافة في ذكرى "الاستقلال"

أعلنت نقابة الصحافة في بيان، انه "يصادف يوم الثلثاء المقبل الواقع فيه 22 تشرين الثاني 2022 ذكرى الاستقلال، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم وذلك عملا بقرار مجلسي نقابة الصحافة ونقابة المحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".

Advertisement