الجيش دهم منازل مطلوبين في قب الياس وأوقف 9 أشخاص

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 18 /11 /2022 دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة قب الياس حيث أوقفت 9 مواطنين لوجود مذكرات توقيف بحقهم بجرم إطلاق النار في تواريخ سابقة، كما ضبطت كمية من الذخائر الحربية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.