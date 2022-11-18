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لبنان

هزّة أرضيّة شعر بها أهالي الجنوب

Lebanon 24
18-11-2022 | 06:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أهالي الجنوب شعروا بهزّة أرضيّة.
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هزذة أرضيّة

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