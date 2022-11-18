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لبنان

مولوي زار عوده: للابتعاد عن حريّةٍ ما هي سوى تعدٍّ على النظام وعلى أمن الوطن

Lebanon 24
18-11-2022 | 06:55
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 استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قبل ظهراليوم، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي الذي قال بعد الزيارة: "قمت بزيارة سيادة المطران الياس عوده وكان لقاء الوطنية، لقاء الإيمان، لقاء الروحانية والمحبة، لقاء تناولنا فيه كل الشؤون الوطنية الكبيرة التي تهمّ شعبنا كله، وتهمّ الوطن اللبناني والعائلة اللبنانية".
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اضاف:" أكّدت لسيادة المطران الياس عوده أهمية التزام قواعد العائلة اللبنانية التي هي رأسمال لبنان وبركته. إذا التزمنا العائلة وشؤونها نستجلب رضى الله لا غضبه. على الناس أن يبتعدوا عن كل الممارسات والادعاءات وعن كل تذرّع بحريّةٍ ما هي سوى تعدٍّ على النظام وعلى أمن الوطن وسلامته، كما على العائلة اللبنانية التي على الجميع التمسّك بها لأنها سمتهم الأساسية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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