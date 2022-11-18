ماذا قال السفير الروسي عن الوضع الأمنيّ في لبنان؟

استقبل رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في مكتبه بالقصر البلدي سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف يرافقه وفد جمعية التضامن اللبنانية – الروسية، حيث جرى إستعراض الأوضاع في لبنان بشكل عام.

وإثر اللقاء قال روداكوف: "لقد طرحنا إمكانية توأمة بلدية مدينة صيدا مع بلدية مدينة روسية حيث رحب السعودي بهذه الفكرة، وقد توافقنا على تعزيز إتفاقات التوأمة والتنمية المشتركة والعلاقات بين البلديات في روسيا ولبنان".

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وردا على سؤال حول الفراغ الرئاسي والوضعين الامني والسياسي في لبنان أجاب: الوضع الامني في لبنان الحمدلله لا بأس به ونحن نتنقل بكل حرية وعفوية بسياراتنا في مختلف المدن بلبنان.

وتابع: "أما بالنسبة للوضع السياسي فهو قبل كل شيء شأن داخلي للبنانيين، ودائما موقف روسيا كان واضحا ولم يتغير منذ عشرين عاما فهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية. نحن نتمنى في اسرع وقت ممكن ان تحل كل المشاكل الموجودة حاليا في لبنان بما في ذلك الازمة الاقتصادية والمالية والسياسية، وفي نفس الوقت انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة شرعية في لبنان".