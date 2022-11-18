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لبنان

هل يتمّ تصدير البطاطا اللبنانيّة إلى هذين البلدين العربيين؟

Lebanon 24
18-11-2022 | 07:29
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قال مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود "طلبنا من وزير الزراعة الأردنيّ إعادة تصدير البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الأردنية، وتبيّن أن صادرات لبنان الى الأردن ارتفعت".
 
 
وأكّد لحود للـ"أم تي في" أنّ "البطاطا اللبنانية مطابقة للمواصفات، وموضوع تصديرها الى سلطنة عمان حُلّ، وسنتابع هذا الأمر ضمن المواصفات المطلوبة".
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