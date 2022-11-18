خبرٌ سار بشأن مُشاهدة مباريات "المونديال".. إليكم ما سيجري

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، اليوم الجمعة، أنها ستنقل 22 مباراة من دون أي تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مونديال قطر 2022 الذي ينطلق يوم الأحد.

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وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق والأوسط وشمال أفريقيا، قبل يومين من انطلاق المونديال الأول في بلد عربي: "سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور".



وبذلك، ستبث 22 من 64 مباراة على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة.