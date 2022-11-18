بري استقبل فرونتسكا والسفير البريطاني

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا .واستقبل بري سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة .ومن زوار بري :وفد من نقباء المحامين السابقين ضم: أمل حداد، بطرس ضومط، اندره الشدياق ونهاد جبر.