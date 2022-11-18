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لبنان

بري استقبل فرونتسكا والسفير البريطاني

Lebanon 24
18-11-2022 | 08:08
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا .
 
واستقبل بري سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة .
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ومن زوار بري :وفد من نقباء المحامين السابقين ضم: أمل حداد، بطرس ضومط، اندره الشدياق ونهاد جبر.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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