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لبنان

قائد الجيش تسلّم كمية من الأدوية هبة للطبابة العسكرية

Lebanon 24
18-11-2022 | 08:51
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من نقابة مصانع الأدوية في لبنان.

وقدم الوفد خلال اللقاء كمية من الأدوية هبة للطبابة العسكرية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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