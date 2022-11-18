جمعية الصناعيين أعلنت وقف استيفاء الرسم المقطوع

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أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني بيانا عبرت فيه عن شكرها لكل من وزيري الصناعة والمالية في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان ويوسف الخليل لـ"تدخلهما السريع والعمل على وقف استيفاء "الجمارك" رسما مقطوعا وقدره 3% على المعدات والمواد الأولية الصناعية".كما نوهت الجمعية بـ"حسن تعاطي المجلس الاعلى للجمارك وادارة الجمارك مع هذا الملف، وتجاوبهما السريع لمطلب الصناعيين مما حال دون تفاقم الازمة ومنع توسع الضرر على القطاع الصناعي والصناعيين".واعتبرت الجمعية "ان تحرك المعنيين الايجابي حيال مطلب الصناعيين المحق يعبر عن ايمان راسخ لدى المسؤولين بأهمية القطاع الصناعي وبدوره الريادي خصوصا في هذه المرحلة البالغة الصعوبة لقيادة التعافي والنمو والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي".