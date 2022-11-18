Advertisement

لبنان

جمعية الصناعيين أعلنت وقف استيفاء الرسم المقطوع

Lebanon 24
18-11-2022 | 09:31
A-
A+
Doc-P-1012026-638043868165325503.png
Doc-P-1012026-638043868165325503.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني بيانا عبرت فيه عن شكرها لكل من وزيري الصناعة والمالية في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان ويوسف الخليل لـ"تدخلهما السريع والعمل على وقف استيفاء "الجمارك" رسما مقطوعا وقدره 3% على المعدات والمواد الأولية الصناعية".
Advertisement
 
كما نوهت الجمعية بـ"حسن تعاطي المجلس الاعلى للجمارك وادارة الجمارك مع هذا الملف، وتجاوبهما السريع لمطلب الصناعيين مما حال دون تفاقم الازمة ومنع توسع الضرر على القطاع الصناعي والصناعيين".
  
واعتبرت الجمعية "ان تحرك المعنيين الايجابي حيال مطلب الصناعيين المحق يعبر عن ايمان راسخ لدى المسؤولين بأهمية القطاع الصناعي وبدوره الريادي خصوصا في هذه المرحلة البالغة الصعوبة لقيادة التعافي والنمو والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:25 | 2022-11-18
15:09 | 2022-11-18
14:29 | 2022-11-18
14:03 | 2022-11-18
13:50 | 2022-11-18
12:55 | 2022-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website