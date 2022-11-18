عثمان بحث مع وفد من البعثة الاوروبي في وظائف النظام القضائي

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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي ضم كلا من الخبيرين Alberto Perduca، Oliver Hoffmann، يرافقهما السيدة Ingeborg Zorn والسيد Bruno Frans.وعقد اجتماع في حضور عدد من الضباط المعنيين، تم في خلاله استعراض لوظائف النظام القضائي في لبنان، سيما في ما يتعلق بأوضاع السجون في خلال الأزمات وسبل تعزيزها.واستقبل اللواء عثمان، السفير الاوسترالي في لبنان السيد أندرو بارنز Andrew Barnes، في زيارة تم في خلالها استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما. كما تم عرض للأوضاع العامة في البلاد.