ماكرون التقى محمد بن سلمان... هل حضر الملف اللبنانيّ في إجتماعهما؟

التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة في بانكوك ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش قمة بلدان آسيا وجزر المحيط الهادىء.



وبحث الجانبان الوضع في لبنان والحرب في أوكرانيا، بحسب الرئاسة الفرنسية.

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(ال بي سي)



