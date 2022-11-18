سيارة تصدم طفلاً عمره 7 سنوات في الشرحبيل

صدمت سيارة من نوع "هيونداي" طفلاً يدعى بلال.ع .، يبلغ من العمر 7 سنوات في منطقة الشرحبيل.

ونُقل الطفل إلى مستشفى الراعي في صيدا، بعد إصابته بجروح متوسطة في أنحاء جسده.