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لبنان

سيارة تصدم طفلاً عمره 7 سنوات في الشرحبيل

Lebanon 24
18-11-2022 | 10:24
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صدمت سيارة من نوع "هيونداي" طفلاً يدعى بلال.ع .، يبلغ من العمر 7 سنوات في منطقة الشرحبيل.
ونُقل الطفل إلى مستشفى الراعي في صيدا، بعد إصابته بجروح متوسطة في أنحاء جسده.
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طفل

الشرحبيل

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