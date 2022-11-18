أوقفته شعبة المعلومات في عكار لترويجه دولارات مزوّرة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات أوقفت في عكار المدعو م.ش على متن سيارة "مرسيدس"، لقيامه بترويج دولارات مزورة، وأحيل إلى القضاء المختص.

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