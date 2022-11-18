Advertisement

لبنان

أوقفته شعبة المعلومات في عكار لترويجه دولارات مزوّرة

Lebanon 24
18-11-2022 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1012040-638043904160994897.jpg
Doc-P-1012040-638043904160994897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات أوقفت في عكار المدعو م.ش على متن سيارة "مرسيدس"، لقيامه بترويج دولارات مزورة، وأحيل إلى القضاء المختص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كم بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح "الكوليرا" في عكار؟
lebanon 24
18/11/2022 22:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتخابات نقابة "موظفي الضمان" في طرابلس وعكار... إليكم نتائجها
lebanon 24
18/11/2022 22:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة التلقيح من الكوليرا مستمرّة في عكار.. كم بلغ عدد الملقّحين اليوم؟
lebanon 24
18/11/2022 22:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المرتضى عرض مع البعريني موضوع بناء مركز ثقافي في عكار
lebanon 24
18/11/2022 22:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

شعبة المعلومات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:25 | 2022-11-18
15:09 | 2022-11-18
14:29 | 2022-11-18
14:03 | 2022-11-18
13:50 | 2022-11-18
12:55 | 2022-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website