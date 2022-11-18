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لبنان
أوقفته شعبة المعلومات في عكار لترويجه دولارات مزوّرة
Lebanon 24
18-11-2022
|
10:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات أوقفت في عكار المدعو م.ش على متن سيارة "مرسيدس"، لقيامه بترويج دولارات مزورة، وأحيل إلى القضاء المختص.
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