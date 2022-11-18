Advertisement

لبنان

البطريركية المارونية تعلن العقوبة النهائية بحق الأب وسام معلوف

Lebanon 24
18-11-2022 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1012041-638043904234264407.jpg
Doc-P-1012041-638043904234264407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت أمانة سر البطريركية المارونية في بيان أنه "ببالغ الأسف، تأكد لمجمع الكنائس الشرقية في الكرسي الرسولي، إصرار حضرة الأب وسام معلوف على عدم رغبته في الامتثال للتدابير التأديبية المتخذة بحقه بقرار من هذا المجمع بتاريخ 31 آب 2022 ومثبت بشكل خاص من قداسة البابا فرنسيس، في محاولة لحماية خدمته الكهنوتية وانتمائه إلى جماعة رسالة حياة".
Advertisement

وأشارت إلى أن "المجمع قرر إنزال عقوبة الحط عن الحالة الاكليريكية للأب وسام معلوف وفصله عن جماعة رسالة حياة".

وختمت: "نطلب من الله ونصلي من أجل ولدنا هذا، لكي بهديٍ من النعمة الإلهية، يتمكن من أن يبدأ مسيرة إيمان في حالته الجديدة في الحياة المسيحية".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:25 | 2022-11-18
15:09 | 2022-11-18
14:29 | 2022-11-18
14:03 | 2022-11-18
13:50 | 2022-11-18
12:55 | 2022-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website