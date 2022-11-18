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لبنان

خطوة لافتة من مصرف لبنان.. ماذا فعل مؤخراً؟

Lebanon 24
18-11-2022 | 11:10
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عيّن مصرف لبنان مديراً موقتاً لبنك البركة الإسلامي العامل في لبنان منذ مطلع التسعينات، وفق ما أكد مصدر في المصرف المركزي لوكالة "فرانس برس"، في خطوة تأتي في ظل صعوبات يواجهها بنك البركة على وقع الأزمة الاقتصادية. 
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وهي المرة الأولى التي يقدم فيها مصرف لبنان على خطوة مماثلة منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد عام 2019 وتراجع القطاع المصرفي الذي كان يعد قبل سنوات ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد.
      
وقال المصدر رافضا الكشف عن هويته: "عيّنت الهيئة المصرفية العليا مديراً موقتاً لبنك البركة من أجل حماية مصالح المودعين واستناداً إلى القوانين المعمول بها".
      
وبنك البركة هو من المصارف الصغيرة، ومملوك من مجموعة البركة التي تتخذ من البحرين مقراً ويرئسها رجل الأعمال السعودي عبدالله صالح كامل.
     
وكشف مصدر مطلع على ملف المصرف في بيروت لـ"فرانس برس" رافضاً الكشف عن هويته، أن "المصرف يعاني منذ سنوات تخبطاً إدارياً وهو المصرف الوحيد الذي لم يحقّق أرباحاً حتى قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية".
     
ورجّح أن يكون قرار مصرف لبنان "خطوة أولى على طريق بدء مسار تصفية المصارف الصغيرة والمتعثّرة".
      
يُشار إلى أنه لم يصدر أي تعليق رسمي عن إدارة المصرف بهذا الشأن.
 
      
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