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لبنان

باسيل يتحدّث مُجدداً عن فرنجية.. وماذا قال عن "حزب الله"؟

Lebanon 24
18-11-2022 | 11:20
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أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنه "يطمح الى حل أزمات لبنان"، معتبراً أن "المنصب أو الموقع هو مجرد تفصيل وليس الغاية"، وقال: "الإنهيار الحاصل في لبنان يؤدي الى افراغ البلد من شعبه وخصوصاً من الشباب، وإذا لم تتم معالجة المشاكل ووضع خطة انقاذ عاجلة قابلة للتطبيق فانّ الكيان الوطني سيصبح في خطر وسيهاجر أبناء البلد لتحل محلهم مجموعات أخرى خصوصا ان لبنان يعاني من اللجوء الفلسطيني ومن النزوح السوري".
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وعما اذا كان الوزير السابق سليمان فرنجية له حظوظ بالوصول الى الرئاسة، قال باسيل إن "فرنجية ليس مرشحاً توافقياً ولا يحظى بتمثيل وازن في المجلس النيابي".

ورداً على سؤال عما إذا كان يوافق "حزب الله" على ضرورة أن يكون الرئيس المُقبل للبلاد وفياً للمقاومة ولا يطعنها في الظهر، قال باسيل: "انا لا اتفق مع الحزب بأن حماية المقاومة وسلاحها هو الهّم الوحيد الآن ولكنني اتفهم مخاوف الحزب واتفهم بالمقابل مخاوف الطرف الاخر المنهاض له".  

واعتبر باسيل ان ترسيم الحدود مع إسرائيل فرصة لتثبيت الاستقرار في المنطقة ويعطي فرصة للبنان للإفادة من ثروته النفطية والغازية، وبالتالي بدء مسيرة النهوض من ازماته المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأضاف: "الشرط الاساسي هو أن يتم حُسن استخدام هذه الثروة ووضع خطة متكاملة للوصول الى هذا الهدف".
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