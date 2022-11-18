باسيل يتحدّث مُجدداً عن فرنجية.. وماذا قال عن "حزب الله"؟

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنه "يطمح الى حل أزمات لبنان"، معتبراً أن "المنصب أو الموقع هو مجرد تفصيل وليس الغاية"، وقال: "الإنهيار الحاصل في لبنان يؤدي الى افراغ البلد من شعبه وخصوصاً من الشباب، وإذا لم تتم معالجة المشاكل ووضع خطة انقاذ عاجلة قابلة للتطبيق فانّ الكيان الوطني سيصبح في خطر وسيهاجر أبناء البلد لتحل محلهم مجموعات أخرى خصوصا ان لبنان يعاني من اللجوء الفلسطيني ومن النزوح السوري".

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