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لبنان

كم بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح "الكوليرا" في عكار؟

Lebanon 24
18-11-2022 | 12:35
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بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضدّ الكوليرا في محافظة عكار، اليوم الجمعة، 11396 شخصاً بين لبناني وسوري، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وشملت الحملة اليوم التي يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني بلدات ببنين، العبدة، المحمرة، وادي الجاموس، العريضة، عرقة والسمونية. 
 
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