كم بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح "الكوليرا" في عكار؟

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضدّ الكوليرا في محافظة عكار، اليوم الجمعة، 11396 شخصاً بين لبناني وسوري، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

لدات ببنين، العبدة، المحمرة، وادي الجاموس، العريضة، عرقة والسمونية. Advertisement وشملت الحملة اليوم التي يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني ب