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لبنان

في لبنان.. "لعبة رياضية" تمنحكم الدولارات وهذا ما يتمّ فعله!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2022 | 12:55
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يلجأ بعض المواطنين إلى الاعتمادِ على طريقة جديدةٍ تدرُّ الدولارات عليهم وذلك من خلال ممارسة بعض ألعاب الفيديو... فكيف يحصلُ ذلك؟
الأمرُ هذا باتَ سارياً بشكل لافت لدى بعض الشبان الذين لديهم خبرة في ألعاب الفيديو وخصوصاً تلك المُرتبطة بكرة القدم. ففي البداية، يعمد المستخدم إلى تحسين أداء اللاعبين الذين يختارهم بشكل متواصل وذلك عبر إشراكهم في المباريات التي يخوضها بشكل متواصل. وعند الفوز المستمر، تتعزز قيمة اللاعبين ضمن اللعبة، وتكون هناك إمكانية لدى المستخدم لبيعهم إلى آخرين لديهم باعٌ طويل في ممارسة اللعبة ويرغبون في تطويرِ قدراتهم ضمنها عبر لاعبين أقوياء.
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وبذلك، فإنّ عملية البيع هذه تكون مقابل مبالغ مالية بالدولار الأميركي يجري تحويلها عبر شركات الأموال إلى لبنان. 
وفي السياق، قال أحد الشبان الذين يعمدون هذا النمط من العمل لـ"لبنان24": "أجني أموالاً لا أستطيع جنيها من أي عملٍ حالياً. ما أقوم به فقط هو أنني أمارس لعبة الفيديو الخاصة بكرة القدم، وأقوم بشراء وبيع لاعبين باستمرار، وأحصل على الأموال لقاء ذلك".
وأضاف: "خلال شهر واحد، أستطيع تحصيل مبلغ 1000 دولار وأنا داخل منزلي، وكل ذلك بسبب لعبة". 


المصدر: خاص "لبنان 24"

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