أصوات انفجارات في الجنوب.. ما القصّة؟

أفادت المعلومات، مساء اليوم الجمعة، عن سماع أصوات انفجارات عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وبحسب المعلومات، فإنّ الأصوات التي سُمعت ناجمة عن تدريب لسلاح مدفعية الجيش الإسرائيلي عند الجليل الغربي.