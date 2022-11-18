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لبنان

أصوات انفجارات في الجنوب.. ما القصّة؟

Lebanon 24
18-11-2022 | 13:50
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أفادت المعلومات، مساء اليوم الجمعة، عن سماع أصوات انفجارات عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ الأصوات التي سُمعت ناجمة عن تدريب لسلاح مدفعية الجيش الإسرائيلي عند الجليل الغربي. 
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