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لبنان

هذه آخر مستجدات إصابات "كورونا" في لبنان

Lebanon 24
18-11-2022 | 14:03
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم، تسجيل 70 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219993، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
 
 
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