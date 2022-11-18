هذه آخر مستجدات إصابات "كورونا" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم، تسجيل 70 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219993، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

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