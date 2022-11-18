Advertisement

لبنان

"اليونيفيل" قدمت معدات مكافحة الحرائق لمراكز الدفاع المدني في مرجعيون

Lebanon 24
18-11-2022 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1012101-638044075335723851.png
Doc-P-1012101-638044075335723851.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدمت قوات حفظ السلام الإسبانية التابعة لليونيفيل مجموعة من معدات مكافحة الحرائق إلى أربعة مراكز للدفاع المدني اللبناني في قرى وبلدات مرجعيون.

وهدفت المبادرة إلى الحفاظ على خدمات الطوارئ المدنية اذ يقوم متطوعو الدفاع المدني بتنفيذ خدمات الطوارئ المدنية العامة مثل مكافحة الحرائق وأنشطة البحث والإنقاذ في كل أنحاء البلاد، وهذا التبرع يساعد في تعزيز قدراتهم وفعاليتهم أثناء تنفيذ مهامهم.
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:41 | 2022-11-18
22:25 | 2022-11-18
22:51 | 2022-11-18
22:55 | 2022-11-18
00:12 | 2022-11-19
00:00 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website