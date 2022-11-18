"اليونيفيل" قدمت معدات مكافحة الحرائق لمراكز الدفاع المدني في مرجعيون

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قدمت قوات حفظ السلام الإسبانية التابعة لليونيفيل مجموعة من معدات مكافحة الحرائق إلى أربعة مراكز للدفاع المدني اللبناني في قرى وبلدات مرجعيون.وهدفت المبادرة إلى الحفاظ على خدمات الطوارئ المدنية اذ يقوم متطوعو الدفاع المدني بتنفيذ خدمات الطوارئ المدنية العامة مثل مكافحة الحرائق وأنشطة البحث والإنقاذ في كل أنحاء البلاد، وهذا التبرع يساعد في تعزيز قدراتهم وفعاليتهم أثناء تنفيذ مهامهم.