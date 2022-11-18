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لبنان

وزيرٌ يُعلن.. ما جديد ملف نقل "المونديال" مجاناً للبنانيين؟

Lebanon 24
18-11-2022 | 15:43
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أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري استمرار المساعي لتأمين نقل مباريات كأس العالم للبنانيين بشكل مجاني.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، أوضح مكاري أن "هناك مشاكل تقنية لها علاقة بالقيمة التي يمكن أن يتم دفعها لقناة بي إن سبورتس الرياضية، والأمرُ يجري حلّه درجة درجة". 
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ولفت مكاري إلى أنه "إن حصل اتفاق بشأن بث المباريات، فسوف يُعرض بكل شفافية، وهناك أكثر من مصدر للتمويل وقد تم التوصل إلى رقم وطريقة الدفع"، وأضاف: "أصبحنا على مقربة من الأمر إلا إذا أحصل أمرٌ ما، وأنا متفائل ولكنني لا أحبّ إعطاء الوعود". 
 
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