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لبنان

قبيسي: لبنان لا يمكن انقاذه الا بالتوافق والحوار

Lebanon 24
18-11-2022 | 16:33
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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي أن "لبنان لا يمكن انقاذه من الازمات التي يتخبط بها الا بالحوار والتفاهم والتلاقي"، معتبراً أن مقاربة وانجاز استحقاق رئاسة الجمهورية لا يمكن أن يتم الا بالتوافق والابتعاد عن التحدي والاستفزاز".
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وخلال احتفال تأبيني في بلدة السكسكية، جدّد قبيسي التذكير بموقف "حركة أمل" الداعم لانتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين، لافتاً إلى أن "السيادة الوطنية لا تكون باستجداء المواقف والمواقع من الخارج".
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