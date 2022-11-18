قبيسي: لبنان لا يمكن انقاذه الا بالتوافق والحوار

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي أن "لبنان لا يمكن انقاذه من الازمات التي يتخبط بها الا بالحوار والتفاهم والتلاقي"، معتبراً أن مقاربة وانجاز استحقاق رئاسة الجمهورية لا يمكن أن يتم الا بالتوافق والابتعاد عن التحدي والاستفزاز".

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