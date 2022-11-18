الإستقرار الأمني خطّ أحمر

طمأنت مصادر دولية بأن الإستقرار الأمني في لبنان خط أحمر، في ضوء معلومات عن اجتماعات أميركية - روسية في دولة إقليمية فاعلة لمناقشة آليات إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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