صمت مُطبَق

يدور صمتٌ مُطبق في الدوائر المالية والمصرفية وأوساط الصرّافين حول المدى الذي يُمكن أن تذهب إليه أسعار الصرف والسلع في الشهر الأخير من السنة الحالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement