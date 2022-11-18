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لبنان

القوات اللبنانية: اي نقاش في موضوع نصاب الجلسات هو خارج السياق

Lebanon 24
18-11-2022 | 23:12
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كتبت" الديار": تعتبر القوات اللبنانية ان اي نقاش في موضوع نصاب الجلسات هو امر خارج السياق فالمطلوب ان المشترع عندما وضع مسألة النصاب لم تكن على قاعدة حضور الجلسات ام عدم حضورها حيث ان هذه اليات انتخابية. وعلى سبيل المثال، هناك جلسات تحتاج نصف زائد واحد وجلسات اخرى تحتاج الى حضور الاكثرية النيابية المطلقة وبالتالي وضع نصاب الثلثين في الدورة الاولى ونصف زائد واحد في الدورة الثانية كآليات انتخابية انما ذلك لا يبرر مقاطعة الجلسات. على هذا الاساس، تشدد القوات اللبنانية على ضرورة حضور كل النواب لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية حيث لم تكن هكذا حوادث تحصل على غرار عدم حضور نواب لهكذا جلسات في الجمهورية الاولى بل كان رئيس الجمهورية ينتخب تلقائيا ضمن المهلة الدستورية. وتابعت المصادر القواتية انه يجب سحب كل هذا النقاش المرتبط بالنصاب كما التأكيد على الزامية حضور جميع النواب جلسات الانتخابات الرئاسية فضلا الى ضرورة ان يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة ولا تقفل لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
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