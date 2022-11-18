تسوية رئيس جمهوريّة مقابل رئيس حكومة لا تُرضي "القوات":إنقلاب على الانتخابات

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كتب محمد علوش في" الديار": يشاع أن الإدارة الفرنسية تعمل لتسويق تسوية تقوم على انتخاب رئيس قريب من فريق 8 آذار، لا يشكل استفزازاً للطرف الآخر، مقابل اختيار رئيس حكومة قريب من 14 آذار وأيضاً لا يشكل استفزازاً لأي طرف، فهل يمكن تسويق مثل هذا الطرح في المجلس النيابي الحالي الذي يشهد ضياعاً في موازين القوى؟لا ترى القوات اللبنانية أن تسوية من هذا النوع قد تنجح، إذ ترى مصادر قيادية فيها أن مجرد انتظار التسويات الخارجية لإنتاج رئيس للجمهورية يعني انتهاء الدولة اللبنانية، مشيرة عبر "الديار" الى ان ما يُحكى اليوم عن تسوية تسوق لها فرنسا تقوم على اختيار رئيس للجمهورية من فريق حزب الله وحلفائه، ومقابل رئيس حكومة من الفريق المعارض، لا تُلبي طموحات القوات اللبنانية وهي تسوية ساقطة، لأن وصول أي رئيس من قوى 8 آذار يعني الانقلاب على الواقع الذي أفرزته الانتخابات النيابية الأخيرة، وبالتالي لن ترضى القوات السير به لأنه يعارض كل ما تعمل من أجله.