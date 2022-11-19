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لبنان

بعد أيام من انفجار صهريج الغاز في طرابلس.. توفي متأثراً بإصابته (صور)

Lebanon 24
19-11-2022 | 01:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو عوض خليل توفي متأثراً بإصابته البليغة التي أصيب بها منذ أيام إثر انفجار صهريج غاز خلال تفريغ حمولته داخل احدى المحطات في منطقة ساحة القبة بطرابلس.

ويذكر ان المتوفي من سكان منطقة القبة - شارع البقار.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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صهريج

غاز

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