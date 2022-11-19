إدارة السير "معطّلة".. والوزير يتحرّك



لا يزال العمل في "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات"متوقفاً بسبب التحقيقات والتوقيفات على خلفية المخالفات والرشاوى والسمسرات .

وفي هذا الإطار عُلم ان وزير الداخلية البلديات القاضي بسام المولوي يجري بعض الإستشارات والترتيبات من أجل تعيين أحد الموظفين للتوقيع وتسيير المعاملات ، من تسجيل سيارات وإصدار دفاتر السوق وغيرها، لكون الإبقاء على الإقفال سوف يسبب ضرراً كبيراً للمواطنين.

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