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لبنان

إدارة السير "معطّلة".. والوزير يتحرّك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-11-2022 | 01:45
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لا يزال العمل في "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات"متوقفاً بسبب التحقيقات والتوقيفات على خلفية المخالفات والرشاوى والسمسرات .
وفي هذا الإطار  عُلم ان وزير الداخلية البلديات القاضي بسام المولوي يجري بعض الإستشارات والترتيبات من أجل تعيين أحد الموظفين للتوقيع وتسيير المعاملات ، من تسجيل سيارات وإصدار دفاتر السوق وغيرها، لكون الإبقاء على الإقفال سوف يسبب ضرراً كبيراً للمواطنين.
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لبنان

خاص

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