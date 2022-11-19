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لبنان

ما تداعيات طرح نصرالله؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-11-2022 | 02:15
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أشارت أوساط سياسيّة إلى أنّ المواصفات الرئاسيّة التي وضعها الأمين العامّ لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، المتعلّقة بموضوع المقاومة متناقضة جدّاً مع رغبة "المعارضة" بإيصال رئيسٍ "سياديٍّ"، وستُؤزّم الأوضاع السياسيّة أكثر، وصولاً إلى إطالة عمر الفراغ.
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