لدعمه التعليم الرقمي في المؤسسة العسكرية... قائد الجيش يكرّم أبوغزاله

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سلم قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيس مجموعة طلال ابو غزالة، الدكتور طلال أبوغزالة درعاً تكريمية، تقديرا لتقديماته التي خص بها مؤسسات التعليم في الجيش، عبر تجهيز 3 محطات معرفة في كل من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان والكلية الحربية ومدرسة الرتباء، بهدف تعزيز التحول الرقمي في الجيش من منطلق البحث الرقمي، التمكين الرقمي، الابتكار الرقمي من خلال محطات المعرفة المجهزة بأجهزة كمبيوتر محمولة متصلة بمكتبة رقمية علمية ومنصة تحتوي على أكثر من 600 مقرر تدريبي في شتى شؤون التحول الرقمي والادارة المتقدمة حيث ستقوم نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان بتنسيق الاحتياجات من مدربين ودعم تقني لضمان الافادة من محطات المعرفة على أعلى المستويات الممكنة حيث يلزم .وحضر التكريم الى جانب قائد الجيش مدير مكتبه العميد عماد خريش، قائد الكلية الحربية العميد الركن جورج صقر، قائد كلية فوأد شهاب للقيادة والأركان العقيد الركن محمد البيطار ومدير معهد الرتباء العميد الركن بيار أبو عساف.