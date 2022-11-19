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لبنان

رستم زار وزير الدفاع وعرض معه شؤوناً سياسية وعسكرية

Lebanon 24
19-11-2022 | 02:45
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زار النائب احمد رستم وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وبحث معه في شؤون سياسية.
 
وعرض رستم مع وزير الدفاع لمعاناة العسكريين بعامة والعكاريين بخاصة، من نواح عدة أهمها التكاليف الباهظة للمواصلات، مشددا على "ضرورة تحسين ظروف العسكريين والمتقاعدين"، وقال: "أوضح معاليه أنه استحدث منذ مطلع العام بدل نقل للعسكريين هو مليون ومئتي ألف ليرة شهريا".
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وشدد رستم على ثقة الناس بالمؤسسة العسكرية والقضاء، اذ أن "المؤسسة العسكرية والسلك القضائي ركنان أساسيان من أركان الدولة وثباتها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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