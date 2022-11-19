رسالة "أمنية" عاجلة عن لبنان.. ما الذي كُشف عن الوضع؟

دقّ وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، أمس الجمعة، ناقوس الخطر بشأن الوضع الأمني، معلناً اكتشاف خلايا إرهابيّة تخطّط لعمليات إرهابية في المناطق كافة.

ما قاله المولوي حمل رسائل عديدة على أكثر من اتجاه أوّلها أنّ هناك مخاوف من حصولِ إشكالاتٍ أمنية أو أحداثٍ قد ترتبط بتفجيرات أو أعمال إرهابية، الأمر الذي يعني أن الوضعَ على المحك.

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أما الرسالة الثانية، فإن ما قاله المولوي قد يحمل جرس إنذارٍ للقيادات السياسية للتعاطي مع هذا الأمر بمسؤولية لاسيما أنّ اكتشاف خلايا إرهابية يشير إلى معضلة أمنية قد تساهم في كسر الإستقرار الذي تحافظ عليه الأجهزة الأمنيّة ضمن الوسائل المتاحة.