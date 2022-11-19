كم بلغ سعر صرف دولار السوق الموازية صباحاً؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، ما بين 39850 و39950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان قد تراوح مساء أمس الجمعة ما بين 39900 و39950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.