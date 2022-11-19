هذا ما تمنّاه المطران بولس مطر على الرئيس برّي

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أكد المطران بولس مطر أن الطائف ليس منزلاً وان الدستور قابل للتطوير مع تطور الحياة، ولكن تعديله في هذه الفترة غير ممكنة، بانتظار أيام أفضل لوضع الملف على طاولة البحث.وشدد المطران مطر في حديث الى برنامج "احداث في حديث" عبر صوت كل لبنان، على ان "البطريرك بشارة الراعي ليس من هواة المؤتمرات الدولية، الاّ ان الوضع في لبنان يتطلب ذلك لأننا نعجز عن انتخاب رئيس للبلاد، ومن هنا أتت دعوة البطريرك لعقد مؤتمر خاص بلبنان"، متمنياً على الرئيس بري ان يزور بكركي، لان اللقاء المباشر أفضل، موضحاً الا خلاف بين الطرفين.ودعا المطران مطر المجلس النيابي الى القيام بواجباته والحفاظ على الديمقراطية من خلال طرح مرشحين للرئاسة وانتخاب أحدهما في جلسة واحدة كما يحصل في عملية انتخاب رئيس المجلس.وإذ أكد المطران مطر ان البطريرك لا يختار الرئيس وان واجب المسؤولين تحمل مسؤولياتهم، طالب برئيس يمكنه ان يوفق بين الافرقاء، وان يكون مرحباً به في المناطق اللبنانية كافة، ليتمكن ان يقرب الناس من بعضهم البعض ويحافظ على لبنان وسيادته وحريته.أ