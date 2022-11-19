إجراءاتٌ طارئة من المصارف.. هذا ما عليكم معرفته الآن

كشفت المُعطيات أنّ عدداً من المصارف لجأ إلى اعتمادِ آلية جديدة مُرتبطة بإيداعات منصّة "صيرفة" وتقومُ على أخذ دورٍ للمواطنين أثناء توجّههم إلى المصارف.

ووفقاً لمصادر مصرفيّة، فإنّ هذا الإجراء يحدثُ ضمن المصارف التي ما زالت تتيح إيداعات "صيرفة" عند الصناديق وليس عبر الصرافات الآلية، الأمر الذي سيؤدّي حُكماً إلى ازدياد الزحمة أمام المصارف فضلاً عن إمكانية حصول إشكالاتٍ بين المواطنين.

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في غضون ذلك، قامت مصارف مؤخراً بتعطيل صرافات آلية يمكن من خلالها إيداع الليرة اللبنانية في حين أبقت على الصرافات الآلية التي تتيح للمواطنين سحب الدولار الأميركيّ.

وعن هذه الخطوة، أشارت المصادر إلى أنّها تأتي تزامناً مع توقيف مصارف عديدة كافة إيداعات الليرة المُرتبطة بـ"صيرفة" من أجل السّماح للمواطنين وتحديداً المُتقاعدين بـ"سحب رواتبهم" بناء للمنصّة.