العبسي: قيام السلطة هو أساس قيام الأوطان

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إعتبر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي أن "تجديد الذهنية والمفاهيم وأنماط تفكيرنا وعملنا، ممكن من خلال التخلّي عن أنماط كانت صالحة ومفيدة في الماضي وما عادت تصلح في أيامنا اليوم".وأكد العبسي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "التجدد للوطن": "نحن لا نُريد أن نكون طائفة تطوف حول نفسها في دائرةٍ خانقة وقاتلة تنتهي بالزوال عاجلاً أم آجلاً، بل نُريد أن نطوف في كلّ لبنان وخارجه"، مشدداً على أن "نحن عشاق حرية ولا نعرف حدوداً وكنيستنا منفتحة وفيها يلتقي ويتصالح الجميع".