24
o
بيروت
29
o
طرابلس
0
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
0
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وقائع عن "الكهرباء" تدحضُ "مقالات مُفبركة".. هذا ما سيجري قريباً!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-11-2022
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
عادت الغرفة الاعلامية التابعة لرئيس "التيّار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عادتها القديمة بتوزيع مقالات صحافية تستهدف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويتم اعدادها داخل الغرفة وتنشر في بعض المواقع الالكترونية والصحف، باسماء مستعارة أو بأسماء مقربين من العاملين في "الغرفة".
Advertisement
وتوقع مصدر معني "رداً حكومياً موثقاً قريباً بالوقائع والتواريخ، يكشف العرقلة التي تحصل في ملف الكهرباء وملفات أخرى واسماء الضالعين فيها، في إطار المخطط الواضح لإبقاء قطاع الكهرباء من دون معالجة على غرار ما حصل في السنوات الماضية وتسبب بالقسم الاكبر من المديونية العامة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقة كُبرى تهزّ جبيل.. ما جرى غير متوقع!
Lebanon 24
سرقة كُبرى تهزّ جبيل.. ما جرى غير متوقع!
14:29 | 2022-11-18
18/11/2022 02:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الأحمر" في لبنان... ما هو وكيف سيُسهم في تخفيف الأزمة الإقتصاديّة؟
Lebanon 24
"الذهب الأحمر" في لبنان... ما هو وكيف سيُسهم في تخفيف الأزمة الإقتصاديّة؟
09:14 | 2022-11-18
18/11/2022 09:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لافتة من مصرف لبنان.. ماذا فعل مؤخراً؟
Lebanon 24
خطوة لافتة من مصرف لبنان.. ماذا فعل مؤخراً؟
11:10 | 2022-11-18
18/11/2022 11:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-18
18/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات في الجنوب.. ما القصّة؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات في الجنوب.. ما القصّة؟
13:50 | 2022-11-18
18/11/2022 01:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:30 | 2022-11-19
هل وقع "حزب الله" في فخّ باسيل؟
07:43 | 2022-11-19
استعدّوا.. الأمطار عائدة إلى لبنان في هذا اليوم
07:21 | 2022-11-19
مأساة في الجناح... العثور على جثة مضرجة بالدماء لمن تعود؟
07:08 | 2022-11-19
عن "المونديال"... بيان من وزارة السياحة وهذا ما جاء فيه
07:08 | 2022-11-19
لمتابعة "مونديال 2022" في لبنان.. إليكم الحلّ الوحيد
06:55 | 2022-11-19
شابّ لبناني يجدُ حلاً للكهرباء.. هكذا استطاع توليدها!
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
19/11/2022 14:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
19/11/2022 14:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
19/11/2022 14:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact