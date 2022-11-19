وقائع عن "الكهرباء" تدحضُ "مقالات مُفبركة".. هذا ما سيجري قريباً!

عادت الغرفة الاعلامية التابعة لرئيس "التيّار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عادتها القديمة بتوزيع مقالات صحافية تستهدف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويتم اعدادها داخل الغرفة وتنشر في بعض المواقع الالكترونية والصحف، باسماء مستعارة أو بأسماء مقربين من العاملين في "الغرفة".

Advertisement

وتوقع مصدر معني "رداً حكومياً موثقاً قريباً بالوقائع والتواريخ، يكشف العرقلة التي تحصل في ملف الكهرباء وملفات أخرى واسماء الضالعين فيها، في إطار المخطط الواضح لإبقاء قطاع الكهرباء من دون معالجة على غرار ما حصل في السنوات الماضية وتسبب بالقسم الاكبر من المديونية العامة".