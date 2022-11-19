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لبنان

عشية المونديال... من يشجّع هذا النائب "العونيّ"؟

Lebanon 24
19-11-2022 | 04:10
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أعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا، عشية انطلاق المونديال، عن تشجيعه لمنتخب البرازيل والمنتخب الفرنسي الذي يعتبره المنتخب الاول "بسبب وجود جالية لبنانية كبيرة في فرنسا تتبوأ مناصب عالية، وبالتالي نعتبر أن منتخبها يمثل لبنان بطريقة او بأخرى إضافة الى لعبه الممتع".
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وقال ابي رميا في حديث لـ"نداء الوطن": "عندما انتقلت للعيش في فرنسا لمدة طويلة، أحببت منتخبها، ولاعبي المفضل حاليا هو الفرنسي كيليان مبابي، وأعتقد ان المنافسة ستكون محصورة بين هذين المنتخبين إضافة الى انكلترا".

وحيا دولة قطر المنظمة للمونديال، معتبراً انها "رائدة في المجال الرياضي على مستوى المنطقة، فنيا وتنظيميا وهذا مدعاة فخر لكل العرب".

 
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