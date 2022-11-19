اجتماع في وزارة الصناعة ناقش مشاريع قوانين بيئية وصحية

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أشارت جمعية "انسان للبيئة والتنمية" HEAD في بيان، الى "اجتماع عقد امس في وزارة الصناعة مع المدير العام للوزارة داني جدعون وكبار الموظفين فيها، في حضور الرئيس السابق للجنة البيئية في جمعية الصناعيين الخبير سامي عساف ورئيسة جمعية "إنسان للتنمية والبيئة " ماري تريز سيف ورئيس "حزب الخضر اللبناني" فادي أبي علام".وناقش الاجتماع، بحسب البيان، "مشاريع قوانين تطال الامن البيئي والصحي، ومنها مشروع قانون يتعلق بحظر بيع وإستيراد الدهانات التي تحتوي على مادة الرصاص وآخر متعلق بحظر تصنيع وإستيراد ألعاب الأطفال التي تحتوي على مادة الرصاص أيضا، إضافة الى المشروع القانون المتعلق بحظر تصنيع وإستيراد أكياس النيلون. وتمت دراسة تأثير هكذا قوانين على مختلف القطاعات الصحية والبيئية كما الانتاجية والاقتصادية منها، والعمل على توفير البدائل اللازمة لحفظ حقوق مختلف الجهات المعنية".واشار البيان الى ان "وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان كان أصدر قرارا منع بموجبه إستيراد مواد كيميائية خطرة تحتوي على مادة الرصاص، بناء لتوصيات إجتماعات عمل مماثلة بهدف تعزيز الأمن الصحي والبيئي على حد سواء".