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لبنان

لقاح الكوليرا... بين رئيس بلدية ببنين - العبدة والأبيض

Lebanon 24
19-11-2022 | 04:52
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زار رئيس بلدية "ببنين - العبدة" الدكتور كفاح الكسار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض في مكتبه بالوزارة.  
 
ووضع  الكسار الأبيض بآخر ما وصلت إليه المعطيات بخصوص الكوليرا في ببنين، وشدد  على أن الزيارة تأتي أيضا "لتقديم الشكر لمعالي الوزير الأبيض على سرعة استجابته مع نداء ببنين وبلديتها وأهاليها، والجهد الكبير الذي قام به معنا لمكافحة الوباء من خلال المستشفى الميداني الذي أنشئ في البلدة لهذه الغاية، والمراكز الطبية التي جهِّزت بالكامل للتعامل مع الوباء، إضافة إلى اللقاح الذي وفد إلى البلدة، وأمن مزيدا من التحصين لكل الفئات".
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أضاف: "إن تعاطي معاليه الإيجابي والطيب جعلنا وبحمد الله نصل إلى مرحلة متقدمة جدا من السيطرة على هذا الوباء، وقريبا جدا سنعلن السيطرة التامة عليه".
 
بدوره، تحدث وزير الصحة عن  اللياقة في التعاطي التي شهدها من المجتمع العكاري، الذي كان يتصرف بمسؤولية كاملة وحرص تام على منطقته.
 
أضاف: "إن ما لمسناه من قدر كبير من التعاون الذي بدا لنا بصورة جميلة هو ما شجعنا للإستمرار، والشكر موصول إلى كافة المنظمات الدولية، اليونيسف والهيئة الطبية الدولية والجميع، فبتضافرهم جميعا استطعنا السيطرة على الكوليرا على أمل القيام بما يتوجب القيام به للعمل على حل الأسباب التي أوصلت إلى هذا الوباء".
المصدر: الوكالة الوطنية
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