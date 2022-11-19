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لبنان

هذا ما يقوم به شخص غير لبنانيّ داخل شقة في برج حمّود! (صورة)

Lebanon 24
19-11-2022 | 05:17
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام شخص عراقي الجنسية بتخزين المخدرات في داخل إحدى الشقق في برج حمّود وترويجها في المحلّة المذكورة والمناطق المجاورة لها.
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على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّته ومكان تواجده وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو:

ع. ح. (مواليد عام 1995)
أعطيت الأوامر العمل على تحديد مكان الشقة التي تستخدم لتخزين المخدرات، ومداهمتها، وتوقيف المروِّج.

وبتاریخ 7/11/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة للشقة المذكورة في برج حمود، نتج عنها توقيف المروّج بداخلها. وبتفتيشها، تم ضبط: /49/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين، و/10/ ليرات تركية، ومبالغ مالية، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات سيرا على الأقدام في محلة برج حمود والمناطق المجاورة لها، وأنه يقوم بتخزين المخدرات المعدة للترويج داخل منزله، كما اعترف انه ينشط لصالح أحد التجار.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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