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لبنان

حريقٌ في عكّار.. والدفاع المدني يُسيطر عليه

Lebanon 24
19-11-2022 | 05:24
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اندلع حريق، ليلاً، في كرم زيتون في بلدة كروم عرب العكارية بالقرب من المنازل، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
وعلى الفور، توجّهت عناصر من الدفاع المدني إلى مكان الحريق وجرى العمل على إخماد النيران قبل وصولها إلى المنازل والأراضي المجاورة.
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