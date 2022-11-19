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لبنان

عن "المونديال"... بيان من وزارة السياحة وهذا ما جاء فيه

Lebanon 24
19-11-2022 | 07:08
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صدر عن وزارة السياحة البيان التالي:
"مع انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 ، 
وحيث أنه يترتب على المؤسسات السياحية التي ستقوم بعرض المباريات في صالاتها كلفة مالية ، كل مؤسسة بحسب قدرتها الاستيعابية.  
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وحيث أن وزارة السياحة تحرص على استمرارية عمل هذه المؤسسات،  
واستنادا إلى الفقرة رقم ١٠ من الملحق رقم٢ (نظام الأسعار) من المرسوم رقم ١٥٥٩٨/١٩٧٠(الخاص بإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)،
تسمح وزارة السياحة  للمؤسسات السياحية التي ستنقل مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 ، باستيفاء رسم دخول عن كل شخص او تحديد السعر المطلوب استيفائه عن كل شخص بحسب ما تقدّمه المؤسسة، خلال فترة بث المباراة وذلك بعد إيداع وزارة السياحة نسخة عن لائحة الأسعار باللغتين العربية والإنكليزية للحصول على الموافقة، مرفقة بأوقات البرامج المنوي عرضها.
تؤكد وزارة السياحة على دورها الرقابي وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء وتطلب من جميع المؤسسات أن تُعلن لوائح الأسعار المذكورة أعلاه بشكل واضح على مداخلها، وذلك حفاظاً على الشفافية بين المؤسسات السياحية وروّادها".

لبنان

كأس العالم2022

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