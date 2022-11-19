مأساة في الجناح... العثور على جثة مضرجة بالدماء لمن تعود؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تم ّ العثور على جثة الشاب أحمد الرواس مضرجة بالدماء، في منطقة الجناح، في بيروت.

وقد رجحت مصادر أن يكون أقدم على الانتحار، فيما طالب الأهالي بالإسراع بالتحقيقات لكشف ملابسات الوفاة. Advertisement

