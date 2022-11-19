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لبنان

مأساة في الجناح... العثور على جثة مضرجة بالدماء لمن تعود؟

Lebanon 24
19-11-2022 | 07:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تم ّ العثور على جثة الشاب أحمد الرواس مضرجة بالدماء، في منطقة الجناح، في بيروت.
 
وقد رجحت مصادر أن يكون أقدم على الانتحار، فيما طالب الأهالي بالإسراع بالتحقيقات لكشف ملابسات الوفاة.
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