Advertisement

لبنان

استعدّوا.. الأمطار عائدة إلى لبنان في هذا اليوم

Lebanon 24
19-11-2022 | 07:43
A-
A+
Doc-P-1012291-638044660540707533.jpg
Doc-P-1012291-638044660540707533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول خلال الليل إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
Advertisement
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة تؤدي الى طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق اليونان والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.
 
معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و25 درجة. 
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
السبت: 
 
صافٍ إجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل مع انخفاض نسبة الرطوبة.
 
الأحد:
 
صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول خلال الليل إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
 
الإثنين:
 
غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.
 
الثلاثاء:
 
غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من المساء وتشتد غزارتها أحيانا خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2200 متر.
 
- الحرارة على الساحل من 16 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 21 درجة، في الداخل من 11 إلى 24 درجة.
 
- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شمالية شرقية إلى شرقية ليلا. سرعتها بين 10 و30 كم/س.
 
- الانقشاع: جيد إجمالا.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60% .
 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.
 
- حرارة سطح الماء: 24 درجة.
 
- الضغط الجوي: 1022 HPA أي ما يعادل: 767 ملم.

- ساعة شروق الشمس: 6,14 ساعة غروب الشمس:  16,33

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2022-11-19
13:50 | 2022-11-19
13:40 | 2022-11-19
13:19 | 2022-11-19
13:13 | 2022-11-19
13:09 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website