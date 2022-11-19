جعجع يُحدّد سببين لاستمرار الفراغ الرئاسيّ... ماذا قال؟

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شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "وقوع الفراغ الرئاسي أساسا وسبب استمراره اليوم مرده إلى سببين: الأول أن هناك من يدرس خطواته في مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية من منطلقات لا علاقة لها بلبنان، ولا يعير بذلك أي أهمية لمصلحة الشعب اللبناني أو المصلحة الوطنية العليا، وجل ما يهمه هو مصالحه الخاصة ومصالح المشروع الإقليمي الذي يرتبط به ارتباطا عضويا، ويتستر خلف شعار التوافق من أجل تبرير فعلته هذه، أما السبب الثاني فهو حالة الانتظار لتطورات يعتمدها البعض الآخر ولا نعرف ماهيتها".ولفت جعجع خلال لقائه وفدا من دائرة "بيروت الثانية" الانتخابية إلى أنه "يجب على الـ128 نائبا أن يقوموا بأداء واجبهم الدستوري بحضور جلسات الانتخاب، باعتبار أنها جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا في ظل الأوضاع الدقيقة والصعبة والحرجة في البلاد".